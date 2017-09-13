Порошенко выступил за усиление контрразведывательного режима в Украине

Президент Украины Петр Порошенко выступает за усиление контрразведывательного режима в Украине. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня на заседании СНБО.

«Глава государства назвал одним из приоритетов - усиление контрразведывательного режима и выполнение Национальной разведывательной программы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания президент представил членам СНБО новоназначенного председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божко.

Кроме того, глава государства особо подчеркнул важность усиления мотивации тех, кто находится на первой и второй линии соприкосновения. Речь идет о повышении денежных выплат в зависимости от степени риска и сложности задач.

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Порошенко отметил, что на сегодняшний день на первой линии украинский военнослужащий получает дополнительную доплату 10 тыс. грн.

«У нас на первой линии нет никого, кто бы получал меньше 17 тыс. грн», - сказал он.

«Уверен в том, что сейчас, когда мы начинаем программу оружейно-технического осовременивания армии, когда мы должны ее выводить на уровень ХХI века, мы должны обеспечить целевое финансирование Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса и найти ресурсы», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил, что Украина способна сдерживать российского агрессора.