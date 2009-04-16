Минюст зарегистрировал партию «Детей войны»

Министерство юстиции Украины зарегистрировало новую политическую партию. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, эта партия стала 166-й партийной организацией, зарегистрированной в Украине.

Согласно информации, предоставленной в Минюст, решение о создании партии было принято первым этапом учредительного съезда политической партии, который состоялся 20 февраля 2009 года. В ходе второго этапа учредительного съезда от 1 марта был утвержден устав, программа партии и избраны руководящие органы партии.

Руководителем партии избран Анатолий ПАЧЕВСКИЙ (1939 г.р., директор частного сельскохозяйственного предприятия «Радивское»).

Как сообщал УНИАН, на учредительном съезде партии Александр МОРОЗ сообщил, что идея создания такой партии родилась в СПУ, не исключив, что партии могут создать выборный блок. Лидер СПУ отметил, что членами новосозданной партии могут стать не только дети войны, но и все, кто разделяет идеи социально справедливого общества.