Литвин обиделся и напомнил, что на его отставку ВР потратит 30 минут

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что если кого-то не устраивает работа парламента под его руководством, то депутаты могут внести инициативу о его снятии с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время блокирования работы ВР фракцией БЮТ.

«Не устраивает работа Верховной Рады – 150 подписей, я 30 минут перед вами выступлю, поблагодарю за работу и все», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что не собирается «танцевать» под желания депутатов.

«Сегодня одни заблокировали, завтра – другие. Прошу не демонстрировать свои мускулы, а демонстрировать мозги», - сказал председатель Верховной Рады.