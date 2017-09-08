Пограничники запретили журналистам снимать попытку прорыва Саакашвили через украинскую границу

10 сентября журналистов не пустят на территорию ряда пунктов пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, объясняя, в чем будут заключаться ограничения работы СМИ, о которых шла речь на сайте ГПСУ.

«Работу (СМИ - УНИАН) можно будет осуществлять, но в сам пункт пропуска доступ журналистов будет ограничен. Фото/видеосъемку можно будет осуществлять только за пределами пункта пропуска», - сказал Слободян.

При этом он уточнил, что на пункт пропуска не будут пускать даже «пишущих журналистов, тех, которые не имеют при себе фото- и видеокамер».

Такой запрет он объяснил следующим образом: «Чтобы не создавать конфликтную ситуацию среди самих журналистов: одних пустили, остальных не пустили, поэтому все журналисты будут за пределами пункта пропуска».

Кроме того, Слободян не смог объяснить, какие именно положения законодательства о Госпогранслужбе, на которые ссылается ведомство, обосновывая ограничения для журналистов, эти ограничения вводят: «Я не юрист. Мне в этом вопросе надо дополнительно разобраться. Но в пограничном контролируемом районе согласно нашему законодательству мы имеем полное право устанавливать ограничения для того, чтобы избежать каких-то провокаций. Ограничения пребывания, ограничения работы тех или иных категорий и так далее».

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Также Слободян пояснил, что пограничный контролируемый район, где могут вводиться ограничения, охватывает территориальные границы районов и поселковых советов, прилегающих к государственной границе.

Однако он пообещал, что в приграничные села представителей СМИ все же пустят: «В села мы пустим, конечно, и к пункту пропуска пустим, а на территорию пункта пропуска не пустим».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября, с самого утра путешествующих предупредили о возможном возникновении неудобств на таможенном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области из-за проведения массовых акций в связи с приездом лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины заявили, что в воскресенье, 10 сентября, работа представителей медиа в пункте пропуска «Краковец» будет ограничена. «Учитывая то, что 10 сентября некоторые политические партии и депутаты анонсируют проведение вблизи пункта пропуска «Краковец» на границе с Польшей массовых акций, это создает дополнительные риски возникновения конфликтных ситуаций и других провокаций. В связи с этим Госпогранслужба Украины сообщает представителям средств массовой информации, что 10 сентября работа представителей медиа в пункте пропуска «Краковец» будет ограничена. Все комментарии по данной теме можно будет получить рядом с пунктом пропуска, где будет оснащена площадка для коммуникации», - сообщили в ГПСУ.

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В пресс-службе ведомства также подчеркнули, что польская сторона тоже полностью ограничивает работу любых средств массовой информации в своем пункте пропуска «Корчова», расположенный напротив украинского «Краковца».

В ГПСУ также заверили, что пограничники, выполняя задачи по охране государственной границы, действуют исключительно в рамках действующего законодательства.

27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По словам народного депутата Антона Геращенко, произошло это из-за того, что он предоставил недостоверные данные, в частности о его судимости в Грузии.

Саакашвили утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.