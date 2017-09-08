Пограничники предупредили о неудобствах на ПП "Краковец" из-за приезда Саакашвили

Пограничники предупреждают путешественников о возможном возникновении неудобств на таможенном пункте пропуска "Краковец" во Львовской области из-за проведения массовых акций в связи с приездом лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

В частности, сказано, что отдельные политические партии и депутаты анонсируют проведение 10 сентября вблизи пункта пропуска «Краковец» массовых акций.

"Государственная пограничная служба Украины обращает внимание тех, кто планирует участвовать в этих собраниях, на то, что в приграничной полосе и контролируемом приграничном районе действуют особые правила - пограничный режим, регламентирующий порядок въезда, пребывания, проживания, передвижения вблизи границы граждан Украина и других лиц. Поэтому просим соблюдать установленные законодательством нормы и правила", - призвали пограничники.

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"Вниманию путешествующих: в связи с возможным проведением массовых собраний вблизи пункта пропуска «Краковец» на протяжении 9-12 сентября, Государственная пограничная служба Украины рекомендует выбрать другие маршруты движения во избежание возможных неудобств", - заявили в пограничном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили.

По словам народного депутата Антона Геращенко, произошло это из-за того, что он предоставил недостоверные данные, в частности о его судимости в Грузии.

Саакашвили утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, согласно данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.