Мороз отложил рассмотрение отставки Луценко

Сегодня Верховная Рада не будет рассматривать вопрос об отставке министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, поскольку для этого нет оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании парламента председатель ВР Александр МОРОЗ.

По его словам, Ю.ЛУЦЕНКО подал заявление, а затем его отозвал, и поэтому процедурно нет оснований для его рассмотрения в ВР.

В то же время, председатель ВР не исключил, что в ближайшее время в парламенте может быть создана Временная следственная комиссия по изучению ситуации в МВД, а позже – заслушан отчет этой комиссии, по результатам которого может быть принято “какое-то решение” по данному вопросу, в частности относительно отставки Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в секретариате Верховной Рады было зарегистрировано заявление министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО об отставке. Однако в тот же день Ю.ЛУЦЕНКО отозвал его.

Между тем, 13 октября члены Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления рекомендовали обратиться к главе правительства Виктору ЯНУКОВИЧУ с тем, чтобы тот подал представление об освобождении от должности министра внутренних дел.

Сегодня ВР, как ожидается, рассмотрит вопрос о министрах от блока „Наша Украина”, которые ранее подали заявления об отставке.