Ющенко не удалось убедить регионалов?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует сегодня обсудить с лидерами парламентских политических сил вопрос о поддержке их фракциями законопроектов, необходимых для возобновления сотрудничества нашего государства с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, говоря об итогах совещания под председательством В.ЮЩЕНКО с премьер-министром, председателями парламента, НБУ, представителями оппозиции, миссии МВФ и Всемирного банка.

А.ШЛАПАК напомнил о вступительном слове Президента, в котором он призвал политические силы принять завтра законопроекты, касающиеся сбалансирования бюджетов Пенсионного фонда и НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время, по словам А.ШЛАПАКА, присутствующий на совещании представитель Партии регионов Николай АЗАРОВ заметил, что его политическая сила, как оппозиция, не может поддержать ни одного антикризисного законопроекта власти.

Также А.ШЛАПАК подчеркнул, что по результатам совещания был принят план действий, который позволит возобновить сотрудничество Украины с МВФ. В соответствии с этим планом, завтра ВР должна принять вышеупомянутые законопроекты, на протяжении 1-2 дней правительство и НБУ должны доработать и согласовать законопроект относительно рекапитализации банков и передать его на рассмотрение парламента. Также на протяжении 4-5 дней должен быть доработан проект меморандума между Украиной и МВФ, который будет передан на согласование фонда.