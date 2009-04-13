Янукович согласился отложить антикризисную программу Тимошенко

Фракция Партии регионов согласна перенести рассмотрение на пленарном заседании Верховной Рады проекта антикризисной программы правительства со вторника на более поздний срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании Согласительного совета парламента в ответ на предложение председателя фракции БЮТ Ивана КИРИЛЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что предложение перенести рассмотрение проекта программы «является справедливым».

По его словам, со стороны коалиции и правительства это звучит «как самокритика» и признание того, что антикризисная программа правительства, которая была подана в ВР в декабре 2008 года, уже устарела.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, всем понятно, что эту программу нужно пересматривать и вносить коррективы, учитывая сложившуюся на сегодняшний день ситуацию.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что необходимо «сделать правдивую оценку ситуации». По его словам, если в основу проекта не будет заложена «правдивая информация, то мы не получим качественную программу на выходе». «Играть сегодня с этим вопросом дальше нельзя», - подчеркнул лидер Партии регионов.

Он отметил, что Партия регионов разработала «требования к антикризисной программе, и мы их сегодня вручили председателям комитетов ВР, председателю Верховной Рады, и сегодня вручим премьер-министру Украины и Президенту Украины».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, необходимо «потратить небольшое время, обязательно с участием не только комитетов ВР Украины, а, прежде всего, правительства, и подготовить реальную качественную программу и изменения к бюджету на этот год». По его мнению, если будет «системный подход», то тогда будет возможность вместе решить многие вопросы.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партия регионов «готова принимать участие в разработке этой программы».

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции БЮТ И.КИРИЛЕНКО заявил, что правительство просит все фракции не рассматривать завтра на пленарном заседании Верховной Рады проект антикризисной программы. И.КИРИЛЕНКО отметил, что руководство правительства предлагает встретиться с представителями всех фракций, в том числе Партии регионов, и обсудить предложения к программе, чтобы выработать согласованный документ.