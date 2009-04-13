У Тимошенко без Яценюка нет ни единого шанса против Януковича?

Команды Юлии ТИМОШЕНКО и Арсения ЯЦЕНЮКА вынуждены будут договариваться на предстоящих президентских выборах, чтобы не допустить победы председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала TВi, такое мнение высказал в эфире телеканала заместитель председателя ВР, «бютовец» Николай ТОМЕНКО.

«Не может ТИМОШЕНКО победить, не договорившись с еще одним конкурентом, который называется Арсений ЯЦЕНЮК, потому что они в одном электоральном поле. Если они воюют, тогда давайте мы с вами уже грамоты, цветы собирать ЯНУКОВИЧУ как Президенту, потому что понятно, что жесткая конфронтация ТИМОШЕНКО и ЯЦЕНЮКА – это автоматически спокойная победа «Регионов», ведь у ЯНУКОВИЧА, при всем уважении к СИМОНЕНКО, нет мощного электорального конкурента», - убежден Н.ТОМЕНКО.

При этом он высказал мнение, что лидер БЮТ и экс-спикер парламента должны договориться о формате ведения избирательной кампании до ее начала - «чтобы она не превратилась в борьбу двух команд». «И общий формат стратегии команд очень близок, и тогда уже во втором туре все становится на свои места», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО и А.ЯЦЕНЮК могли бы между первым и вторым туром президентских выборов озвучить определенные договоренности, в зависимости от того, кто из них займет второе, а кто третье место по итогам первого тура.

«Условно говоря, ТИМОШЕНКО проходит во второй тур и она говорит, что ЯЦЕНЮК занял третье место, он популярный политик и было бы правильно, если бы он был премьер-министром, а я буду Президентом. А если так случилось, что поменялись они местами, ЯЦЕНЮК говорит: мы с ТИМОШЕНКО имеем общий стратегический подход, да есть тактические различия, но конечно, она должна быть премьером, а я надеюсь, что я стану Президентом», - сказал вице-спикер.

Как отметил Н.ТОМЕНКО, с другой логикой победить на президентских выборах нельзя, потому что пока все остальные претенденты на президентский пост значительно отстают от В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО и А.ЯЦЕНЮКА. «Пока тройка (лидеров) определилась, вокруг этой тройки нужно моделировать, как пройдут президентские выборы», - считает «бютовец».

Кроме того, Н.ТОМЕНКО прокомментировал слухи о том, что он может перейти из БЮТ в команду А.ЯЦЕНЮКА.

«Мой подход не связан с конкретными политическими проектами и конкретными людьми, для меня важно определение оптимальной стратегии, на кону сейчас непростая ситуация в стране, а не у кого больше шансов стать Президентом – у ЯЦЕНЮКА или ТИМОШЕНКО», - сказал Н.ТОМЕНКО. Он уточнил, что пытается убедить обоих политиков в необходимости выйти на общую стратегию развития страны. «В этой стратегии будет понимаемая роль каждого, поэтому для меня не является предметом дискуссии, в какой команде я буду, я во фракции и не собираюсь из нее выходить, и мне кажется, что наша команда созрела для серьезного обновления – в середине команды и в стратегии», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

В этой связи он раскритиковал позицию премьер-министра, которая берет удар на себя и защищает всех министров, все правительство. «Если есть министры, условно говоря, коррупционеры, или есть там замминистры даже мародеры некоторые, условно я их так называю, то их надо в тюрьму сажать или выгонять из правительства», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

«Если мы не в состоянии обновить политическую команду и обновить правительство, тогда у нас нет шансов в этой политике», - отметил Н.ТОМЕНКО, добавив, что хочет изменить команду, в которую входит.

Отвечая на вопрос, что он будет делать, если это не удастся, вице-спикер сказал: «Будем думать, советоваться».