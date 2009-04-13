Застройщика стадиона во Львове постигли проблемы

Проблемы, постигшие корпорацию «Индустриальный союз Донбасса», ставят крест на амбициях Львова претендовать на право проведения матчей финальной части Евро-2012. Об этом заявил журналистам руководитель аналитического отдела объединения предпринимателей – участников подготовки к европейскому футбольному чемпионату «ЧЕ-2012» Сергей НАГОРНЫЙ «Череда скандалов вокруг подготовки Львова к Евро не может быть бесконечной, – сказал эксперт. – Даже если местные власти смогут в оперативном режиме найти нового фиктивного застройщика, УЕФА не обманешь».

Ранее сообщалось, что в начале апреля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) корпорации «ИСД» с уровня B до B–, прогноз по которому – «негативный». 9 апреля во время заседания сессии городского совета Львова депутат Василий ПОПОВИЧ проинформировал городского председателя Львова Андрея САДОВОГО о том, что долги Индустриального союза Донбасса оценивают в $3,3 млрд. «Компания, которая строит стадион во Львове к Евро-2012 – «Азовинтекс», является структурой Индустриального союза Донбасса, поэтому я и обратился к городскому председателю, чтобы он пролил свет на эту ситуацию», – сказал В.ПОПОВИЧ журналистам.

Как сообщалось, застройщик стадиона – ООО «Азовинтекс», владеющее 49,99% в уставном фонде корпорации «ИСД» – был утвержден только в конце 2008 года. 31 марта 2009 года Министерство экономики Украины объявило Азовинтекс единственным исполнителем работ по реконструкции аэродромной части Международного аэропорта «Львов». Один из руководителей Комитета общественного контроля Евро-2012 Андрей КАПУСТИН в интервью УНИАН заявил, что «руководству компании необходимо собрать брифинг и рассказать о реальном положении дел». «Чем дольше будут молчать официальные лица, тем хуже будет для Львова», – отметил А.КАПУСТИН, акцентировав внимание на том, что львовские проблемы не отразятся на вопросе участия Украины в ЧЕ-2012 в целом.