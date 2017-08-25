Что стоит за приглашением Украины на учения "Запад-2017"

Минобороны Беларуси пригласило Украину и еще несколько государств направить наблюдателей на совместные российско-белорусские учения «Запад-2017», которые должны состояться на белорусской территории 14-20 сентября. Помимо Украины, в качестве наблюдателей на учения «Запад-2017» приглашены также Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Норвегия. Всего – семь стран.

Учения действительно являются поводом для беспокойства, ведь российские войска и военная техника окажутся у наших северных границ

По какому принципу приглашались наблюдатели? Как правило, это ближайшие государства к тому району, в котором проводятся учения. В данном случае это Польша, Украина, Литва, Латвия и Эстония. А Швеция и Норвегия приглашены в связи с тем, что скандинавы крайне обеспокоены происходящим. И, приглашая наблюдателей из всех этих стран, организаторы учений якобы делают шаг им навстречу.

Учения действительно являются поводом для беспокойства, ведь российские войска и военная техника окажутся у наших северных границ. А группировка сосредоточенных там войск составит до 13 тысяч человек. Согласно Венскому документу, страны, проводящие учения, обязаны уведомить другую сторону об учениях с участием более 9 тысяч человек и обеспечивать обязательную инспекцию другой стороны при учениях с участием более 13 000 человек, то есть этим документом предусматривается приглашение международных наблюдателей. Потому белорусы и пригласили украинских наблюдателей.

... благодаря этим учениям, Россия создает мощную группировку войск у границ с Украиной

Но это — не главное. Важнее то, что одновременно с этим россияне, решением верховного главнокомандующего, как правило, проводят проверки боеготовности своих вооруженных сил. А это позволяет им развернуть группировку численностью не в одну сотню тысяч военнослужащих с соответствующим количеством вооружения и техники. Такие «проверки» под видом учений проводились Россией не раз. Например, так было и при проведении учений «Кавказ-2008», которые обернулись трагедией для Грузии, при «Сочи-2014» — что обернулось для Украины аннексией Крыма и введением войск в восточные области страны, и при учениях «Кавказ-2016», когда было задекларировано участие 12 тысяч военнослужащих, а была развернута группировка более 100 тысяч.

Причем, проводя проверку, россияне не только проводят тренировку и подготовку своих вооруженных сил, но и создают ударную группировку, проводят подготовку других силовых структур и всего государственного механизма.

Так что все это очень серьезно, поскольку, благодаря этим учениям, Россия создает мощную группировку войск у границ с Украиной. А приглашение наблюдателей от Украины — это всего лишь пропагандистский трюк, выведение на первый план второстепенных обстоятельств и, параллельно, отвлечение внимания от главного. А главное состоит в том, что Россия может создавать ударные группировки для начала полномасштабной войны с Украиной. Для этого ей может понадобиться порядка 240 тысяч человек. И к середине сентября Москва вполне может собрать такие силы.

Так, раннее РФ начала формирование пяти дивизий, четыре из которых расположены на восточных рубежах (три — на границе с Украиной, одна — на границе с Польшей). И в этом году она заканчивает формирование этих дивизий, при этом оснащая их самым современным вооружением: танками Т-90, артиллерийскими двуствольными самоходными установками и другими современными образцами. Дивизии расположены в Смоленской, Воронежской и Ростовской областях.

К слову, в прошлом году подобная ударная группировка уже была сформирована, проведены соответствующие тренировки и проверки, но Путину, на тот момент, было невыгодно ее использование. Потому все закончилось тем, что Россия использовала этот момент для оказания военно-политического давления, в первую очередь, на Украину, а также на ближайшие государства — Польшу и Прибалтику.

Сейчас, по замыслу россиян, стратегические учения направлены на отработку действия в сторону Польши. Но Украина — на острие, как всегда.

Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины