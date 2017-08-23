Активисты подожгли шины возле Апелляционного суда Киева (фото)

Около десятка активистов подожгли несколько шин у входа в Апелляционный суд Киева. Как передает корреспондент УНИАН, они пришли на заседание суда, на котором будет рассмотрена апелляция насчет меры пресечения "титушке" Александру Волкову, подозреваемому в причастности к убийству "майдановца" Юрия Вербицкого.

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После того, как активисты ушли в зал суда, где начнется слушание апелляции на меру пресечения, правоохранители забрали на территорию суда несколько шин, которые активисты не успели бросить в костер, а пожарные потушили догорающие шины.

Справка УНИАН. В январе 2014 года Игоря Луценко (ныне народный депутат) и Юрия Вербицкого неизвестные похитили из Александровской клинической больницы и вывезли за пределы Киева. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался. В лесу позже нашли его тело.

29 июля 2017 года Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца Волкова, подозреваемого в организации похищения Луценко и Вербицкого.

Волкова взяли под стражу без альтернативы внесения залога.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - гражданином Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе гражданина Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий «титушек». Также у прокуратуры есть основания подозревать гражданина Щинкина в причастности к похищению Луценко и Вербицкого, для чего Щинкин сформировал преступную группу. С ним, как утверждает следствие, Волков тоже контактировал в день похищения. Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрывается от следствия и суда. По уголовному производству, кроме Волкова, проходят еще 10 человек, заявлял прокурор.