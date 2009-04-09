Эксперты считают, что углубление политического кризиса выгодно и власти, и оппозиции.

К такому выводу пришли участники круглого стола «Политический кризис в Украине: причины, реалии, пути выхода», организованного Институтом Горшенина совместно с Федерацией молодых политологов Украины.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, также во время круглого стола эксперты отмечали, что выходом из политического кризиса для Украины может стать смена элит и возвращение к мажоритарной системе выборов в местные органы власти.

В частности, директор Института Горшенина Константин БОНДАРЕНКО, выступая во время заседания круглого стола, отметил, что в Украине многим политическим силам выгодно нагнетать ситуацию вокруг кризиса, особенно накануне выборов. Так, по его словам, оппозиции выгодно обвинять власть в неспособности преодолевать кризис, власти выгодно искусственно занижать показатели развития, чтобы в сентябре-октябре демонстрировать успехи в борьбе с кризисными явлениями.

«Это обычный и понятный трюк накануне президентской и парламентской кампании. Сегодняшнюю ситуацию в украинском обществе можно назвать революционной, с тем лишь отличием от ленинской формулы, что верхи действительно не могут руководить страной, а низы не хотят вмешиваться», - отметил К.БОНДАРЕНКО.

Аспирант Львовского национального университета им. И.Франко Тарас РАДЬ, анализируя факторы, которые привели к углублению политического кризиса, выразил мнение, что действенной в Украине могла бы быть любая из трех избирательных систем при условии достаточно высокого уровня политической культуры отечественной элиты. Эксперт сказал, что на местном уровне более эффективной является мажоритарная избирательная система. «К сожалению, местные власти сегодня являются не органами местного самоуправления, а фактически представляют на местах интересы центральной, то есть сугубо политической власти», - отметил Т.РАДЬ.

«Изменить же существующую элиту, конъюнктуру теперь невозможно, ведь любая организация (партия или другая структура) рано или поздно олигархизируется, и пока лоббирование корпоративных интересов не приобретет цивилизованные формы, говорить о смене элит сложно», - убежден он.

Студент Черноморского государственного университета им. П. Могилы Дмитрий ЖОВНЕРИК считает, что для решения проблемы отсутствия ответственности депутатов перед регионами необходимо закрепить их за избирательными округами. «Еще одна проблема – фактическая неуправляемость политической системы как следствие неэффективного перераспределения полномочий между ветвями власти. Конституционная реформа должна упростить механизм принятия законов и обеспечить управляемость системы, пусть даже ценой появления авторитарного лидера», - сказал он.

Студент национального университета Каменец-Подольского им. И.Огиенко Евгений КАСАП считает, что невозможность смены элит ярко иллюстрирует ротация премьер-министров Украины: «Определенный круг людей поочередно сменяют на этом посту друг друга». В то же время, по его словам, на региональном уровне начинают получать поддержку новые лидеры. «Однако даже имея поддержку в своем регионе, новый человек в политике должен как-то позиционироваться по отношению к основным политическим партиям. К тому же, даже региональные организации этих партий не имеют реального влияния, потому что все правила игры на местах регламентируются из Киева, и там же сконцентрированы все ресурсы», - заметил он.