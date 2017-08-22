Украина хочет доказать непричастность к ракетной программе КНДР в Совбезе ООН

Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины инициировать в Совете безопасности ООН рассмотрение вопроса о непричастности Украины к ракетной программе КНДР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент принял доклад об итогах работы рабочей группы по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания The New York Times от 14 августа 2017 о возможной передаче государственным предприятием «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод" ракетных технологий, в частности ракетных двигателей РД-250 Корейской Народно-Демократической Республике.

Порошенко поблагодарил за тщательно проведенную работу в установленный им срок. «На сегодняшний день это демонстрирует открытость и решительность действий Украины», - подчеркнул он и добавил, что в состав рабочей группы вошли представители спецслужб, Государственного космического агентства Украины, Министерства иностранных дел Украины, Государственной службы экспортного контроля Украины и всех ведомств, которые имеют возможность продемонстрировать ответственную позицию Украины по отношению к выполнению принятых на себя международных обязательств.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, руководитель рабочей группы Александр Турчинов доложил главе государства, что во исполнение его поручения рабочая группа и Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля провели проверку обнародованной The New York Times информации о возможной передаче государственным предприятием «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» ракетных технологий, в частности ракетных двигателей РД-250 Корейской Народно-Демократической Республике.

«По итогам проведенной работы и на основании предоставленных государственными органами материалов, рабочая группа констатирует - существующая система государственно-экспортного контроля за международными передачами товаров военного назначения и товаров двойного использования исключает возможность передачи таких товаров в страны, в отношении которых введены соответствующие санкции Совета безопасности ООН» , - подчеркнул Турчинов.

«С учетом заключений комиссии (Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля - УНИАН) хочу поручить Министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН. Отдельно нужно обнародовать заключения рабочей группы и Межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь такую же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация», - подчеркнул Порошенко.