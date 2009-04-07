Фальсификации на тернопольских выборах надо расследовать

Комитет избирателей Украины одобряет и поддерживает инициативу министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о проведении проверки возможных фактов фальсификаций на досрочных выборах депутатов Тернопольского областного совета.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы КИУ об инициативе МВД проверить факты нарушений во время выборов в Тернопольской области.

Еще 16 марта, на следующий после выборов день, напоминают в пресс-службе, организация призвала правоохранительные органы расследовать любую информацию, которая бы могла касаться возможных нарушений и подкупа избирателей.

“КИУ не может не радоваться, что через три недели после выборов призыв Комитета избирателей был услышан в Министерстве внутренних дел”, - говорится в заявлении.

КИУ считает, что во время проверки возможных нарушений МВД использует свидетельства всех милиционеров, которые в день голосования присутствовали на каждом участке, и надеется, что расследование пройдет на высоком профессиональном уровне и в соответствии с действующим законодательством.

“КИУ верит в беспристрастность украинских правоохранителей, несмотря на неприятный инцидент, когда милиция Тернопольской области самоустранилась от сопровождения членов избирательных комиссий во время транспортировки избирательных бюллетеней на участки, вопреки нормам закона о выборах.

КИУ понимает всю ответственность, которая лежит на органах внутренних дел во время будущей избирательной кампании и надеется на дальнейшее сотрудничество”, - отмечают в Комитете избирателей.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта.

5 апреля министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО пообещал проверить, не было ли фальсификаций на выборах в Тернопольский облсовет. По его мнению, очень неправдоподобно на этих выборах выглядит высокий процент голосов за Партию регионов.