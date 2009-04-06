СБУ будет платить оперативникам из зарплаты сокращенных генералов

В результате реформирования Службы безопасности Украины будет вдвое сокращено количество генеральских должностей в центральном управлении ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, количество указанных должностей будет сокращено с 79 до 36, что позволит переформировать распределение средств на зарплату, в частности, для оперативных сотрудников.

При этом М.ОСТАПЕНКО объяснила, что 2 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «Вопросы Службы безопасности Украины», которым внесены изменения в несколько предыдущих указов, которые касаются организационных и структурных вопросов ведомства.

В частности, этот указ обеспечивает осуществление организационных и других мероприятий первого этапа реформирования, которые не нуждаются во внесении изменений в законы Украины.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, указ будет способствовать оптимизации системы управления структуры СБУ, в частности, будут сокращены лишние управленческие звенья и подразделений, в том числе 6 управлений (строительное, техническое и др).

Также, по словам М.ОСТАПЕНКО, указ будет способствовать предотвращению необоснованных ресурсных расходов, связанных с дублированием функций в работе отдельных подразделений: будут сокращены кадровые подразделения, режимно-секретные, подразделения охраны объектов.

Вместе с тем, предусматривается постепенный переход на демилитаризацию СБУ через замещение военных должностей гражданскими.

В частности, сегодня среди 7 членов коллегии СБУ уже насчитывается трое государственных служащих. Предусматривается, что все руководящие должности в СБУ (в центральном аппарате и региональных управлениях) могут занимать государственные служащие.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, глава государства поставил задачу до конца этого года завершить реформирование СБУ с целью приведения ее деятельности к европейским стандартам.