Ющенко уверяет, что для него дата выборов не принципиальна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что для него дата проведения досрочных президентских и парламентских выборов не принципиальна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного с президентом Европарламента Гансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ подхода к прессе в Киеве.

«Для меня не принципиально, насколько, скажем, месяцев раньше состоятся досрочные выборы - в октябре или в сентябре», - сказал Президент.

Он в очередной раз напомнил, что для него является важным, чтобы досрочные президентские и парламентские выборы проходили при соблюдении ряда условий. В частности, парламентские выборы должны проходить на основе нового избирательного законодательства, а также должна быть отменена депутатская неприкосновенность.