Правительство назначит в Грузию и Беларусь новых торгпредов

В связи с плановой ротацией и окончанием срока пребывания на государственной службе (с выходом на пенсию) Кабинет министров освободил по собственному желанию от должности руководителя торгово-экономической миссии в составе Посольства Украины в Республике Беларусь Петра ЛАЙШЕВА.

Как сообщил УНИАН П.Лайшев, за время его пребывания в должности (с 2004 по 2008 годы) товарооборот между Украиной и Беларусью вырос в пять раз – с 1 до 5 млрд. долларов.

Также правительство в связи с окончанием долгосрочной командировки освободило Олега СВИНАРЕНКО от должности руководителя торгово-экономической миссии в составе Посольства Украины в Грузии.

Оба распоряжения Кабмина опубликованы на Урядовом портале