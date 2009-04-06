Янукович напомнил Петтерингу о «чувствительном вопросе»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выражает обеспокоенность в связи с бессистемным подходом Европейского Союза к вопросу либерализации визового режима с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время встречи с президентом Европейского парламента Гансом-Гертом ПЁТТЕРИНГОМ в Киеве.

В частности, лидер Партии регионов назвал визит президента Европарламента в Киев примечательным событием как для государства в целом, так и для Верховной Рады.

Обращаясь к Г.ПЁТТЕРИНГУ, В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что скорейшее подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом позволит решить много проблемных вопросов, которые существуют в отношениях сторон.

«Прежде всего, один из вопросов, который является наиболее чувствительным, – это визовый режим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что его политическая сила недавно обратилась к Европейской комиссии с «большой просьбой срочно рассмотреть этот вопрос».

«Потому что от его решения зависит судьба многих украинцев, которые не имеют сегодня возможности своевременно выехать в страны ЕС», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ.