Ахметов не пришел в Раду: он сегодня сажает деревья

Народный депутат Украины от Партии регионов, крупный бизнесмен Ринат АХМЕТОВ заявляет, что хочет бороться с кризисом, но не с действующим правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Донецке в интервью журналистам после высадки деревьев возле строящегося стадиона «Донбасс-арена».

«Я очень хочу, чтобы правительство победило кризис. Я не хочу бороться с правительством. Я хочу бороться с кризисом, и это главная наша цель, чтобы мы все смогли победить кризис», - сказал Р.АХМЕТОВ.

По его мнению, если правительство сможет победить кризис, то «станет героем, а не сможет победить – значит, будут вопросы».

Отвечая на вопрос журналистов, хочет ли он, чтобы действующее правительство победило кризис, Р.АХМЕТОВ ответил: «Конечно, потому что кризис сегодня, поэтому я очень хочу, чтобы именно это правительство победило кризис и оказалось выше кризиса, чтобы аргументов для победы было больше».

И в заключение добавил: «Я не могу желать другого, потому что это правительство борется с кризисом для блага украинского народа».

Как известно, сегодня Верховная Рада работает в пленарном режиме.