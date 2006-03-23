Ключковский предлагает Москве сделать украинский язык региональным

Народный депутат Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ предлагает России сделать украинский язык региональным для миллиона украинцев, проживающих в Москве.Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", так он прокомментировал заявления Министерства иностранных дел РФ, где сказано, что “Россия рассчитывает, что все регионы Украины, как и Харьков, признают русский региональным языком”.

“В Москве проживает больше миллиона украинцев. На тех же основаниях стоит объявить украинский язык региональным в Москве”, - отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

«Но мы не вмешиваемся во внутренние дела России. С барским отношением к Украине со стороны разных чиновничьих органов России пора заканчивать», - заявил он.

«Россия должна научиться, что Украина - независимое суверенное государство. Если она не умеет уважать Украину, то Украина не будет уважать Россию», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

«Мы сами разберемся, где нужен русский язык, где нужен крымско-татарский, где нужен польский, болгарский, еврейский и другие языки. Но это мы сделаем сами, без помощи чиновников из Москвы», - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2006 г. Харьковский городской совет принял решение “О русском языке в г. Харькове”, согласно которому признан русский язык в Харькове региональным и установил использование русского языка как рабочего языка в своей работе, в официальных документах, сообщениях и тому подобное.

21 марта 2006 года Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России распространил комментарий, в котором выразил надежду на то, что решение Харьковского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального положительно повлияет на признание прав русского языка не только в Харьковской области, но и в других регионах Украины.

Сообщается, что такое решение Харьковского городского совета является «безусловно, шагом вперед». Отныне русский язык можно будет использовать как язык официального общения, на нем будет вестись делопроизводство, двуязычными станут указатели улиц. Как считает Департамент МИД России, такого решения уже давно ожидают органы местного самоуправления, украинская интеллигенция.