В Украине появятся пограничные участковые

В Государственной пограничной службе планируют внедрить институт пограничных участковых.

Об этом председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал заявил в эфире «5 канала», сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Мы планируем вводить такое понятие, как пограничный участковый, который должен работать в поселковых советах, должен работать с местным населением, должен проводить профилактическую работу", - сказал он и добавил, что такое нововведение будет реализовываться за счет действующего штата.

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Также, добавил председатель Госпогранслужбы, планируется увеличить количество контрольных постов на границе.

«Мы планируем увеличить количество контрольных постов на границе и уменьшить расстояние между ними», - сообщил он и уточнил, что посты будут размещать по европейскому образцу, чтобы расстояние между ними было 15-20 км.

Цигикал заметил, что сейчас расстояние между контрольными постами составляет от 30 до 100 км, что значительно усложняет систему охраны.

Он также сообщил, что на сегодняшний день подразделения Госпогранслужбы укомплектованы на 60-70%. По его словам, на некоторое время осенью будет «провал» в личном составе, когда уволятся срочники - около 3 тысяч человек.

«В дальнейшем восполнять нехватку будем только за счет контрактников. Будем проводить работы и с местным населением, с военкоматами и с молодежью», - подчеркнул Цигикал.