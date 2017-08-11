Неделя в мемах: скитания Саакашвили вокруг Украины, братья Добкины под куполом и ядерное противостояние Трампа с КНДР

Уходящая неделя началась с частичного лунного затмения, за которым жители Земли могли наблюдать вечером 7 августа. Очевидно, это астрономическое явление все же не прошло бесследно для человечества, ведь неделя выдалась весьма насыщенной на события.

В частности, украинцы продолжали активно следить за перемещениями экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, недавно лишенного украинского гражданства. За неделю бывший глава Одесской ОГА успел побывать в Польше, Литве и Венгрии. Интересно, что сам Саакашвили похвастался, что попал в Польшу из США по украинскому заграничному паспорту.

Также на этой неделе билет в Польшу получил уже бывший глава «Укрзализныци» поляк Войцех Балчун – еще один иностранный управленец, который не смог прижиться в Украине. Он работал на своей должности чуть больше года, а Кабмин все же стал на сторону министра инфраструктуры Владимира Омеляна и решил не продолжать с Балчуном контракт.

А вот наибольший эффект лунное затмение, очевидно, оказало на Михаила Добкина и Надежду Савченко.

Так, Добкин-старший решил прокомментировать странное поведение своего младшего брата Дмитрия в Раде, над которым уже давно смеются украинские соцсети, якобы народный избранник злоупотребляет некоторыми веществами.

«Он из-за своего характера очень некомфортно чувствует себя в Верховной Раде. И я там чувствую себя некомфортно. Там очень сложная энергетика, именно под куполом. И это с 2004 года. Я вот говорю, что Киев не годится для столицы. Я не знаю, что на этом месте было. Может, кладбище, может, болото какое-то, может, стадо мамонтов умерло», - заявил Добкин-старший.

Естественно, лучше от таких комментариев не стало. Только новые шутки в Интернете появились.

А вот Савченко решила прокомментировать ситуацию со скандальным проектом «Стена» на границе с Россией. Нынешний проект «Стены» нардеп подвергли сокрушительной критике, а вместо этого предложила отгородиться от РФ... электрическим полем.

"Давайте вспомним Теслу, давайте вспомним, что земля является электропроводником, что можно поставить два штыря на метре земли и через них проводить электричество. Давайте уже до таких стен доходить, давайте уже воевать космическими ракетами, не знаю, космическими кораблями", - заявила Савченко.

На международной арене тоже было неспокойно. Отношения между КНДР и США вышли на новую стадию обострения – даже начались разговоры об угрозе ядерной войны.

Так, Вооруженные силы КНДР заявили, что рассматривают возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. При этом власти КНДР назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, назвав его "безрассудным". В то же время американские СМИ сообщили, что Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи, если Трамп отдаст такое распоряжение.