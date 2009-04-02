Регионалы требуют от Литвина показать их по телевизору

Руководство фракции Партии регионов требует от председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА включить прямую трансляцию из сессионного зала украинского парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сегодня на брифинге.

В частности, он сообщил, что сегодня, перед началом пленарного заседания, у него состоялся «не очень приятный разговор с В.ЛИТВИНЫМ», которому, по его словам, не очень понравились действия депутатов-регионалов в сессионном зале, в частности, содержание некоторых плакатов, размещенных там.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, возможно ли, что В.ЛИТВИН обиделся на действия регионалов, А.ЕФРЕМОВ ответил: «По сути дела – да».

В то же время А.ЕФРЕМОВ подчеркнул просьбу руководства Партии регионов к председателю ВР включить прямую трансляцию из сессионного зала. Но, по его словам, В.ЛИТВИН не дает указание Секретариату ВР это сделать.