Балога и Катеринчук проигнорировали заседание президиума Нашей Украины

Арсений ЯЦЕНЮК не появились на заседание президиума партии "Наша Украина", что состоялось вечером 25 октября. Секретариат на заседании представлял другой заместитель В.БАЛОГИ Виктор БОНДАР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Нашей Украины", также на заседание президиума партии не пришли ее члены Николай КАТЕРИНЧУК и Иван ВАСЮНИК.

Рассматривался вопрос повестки дня совета партии, запланированной на четверг, 26 октября.

Президиум "Нашей Украины" решил предложить на рассмотрение совета партии завершить формирование двух комитетов – уставного и программного - из представителей центра и региональных организаций.

Задание этих комитетов – подготовить изменения к уставу и программе, которые будут вынесены на рассмотрение следующего совета партии и второго этапа третьего съезда.

Также на совете партии обсудят рекомендацию президиума о выработке позиций областных ячеек партии относительно принципов формирования руководящих органов совета партии и президиума.