Суд рассматривает дело о госизмене Януковича (событие завершено)

Суд рассматривает дело о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Трансляцию ведет YouTube Генеральной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

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6 июля адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко заявили о выходе из судебного процесса по делу о государственной измене Януковича. Коллегия судей Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство прокуроров о назначении Януковичу в деле о госизмене адвоката за государственный счет из центра бесплатной вторичной правовой помощи.

7 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил Януковичу адвоката Мешечка.