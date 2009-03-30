В деле о гибели Чорновола отрабатывается версия убийства

В деле о гибели лидера Народного Руха Украины Вячеслава ЧОРНОВОЛА, среди прочих, отрабатывается и версия об убийстве. Об этом заявил в интервью телеканалу TBi генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«В ближайшее время мы получим все экспертизы, проведем необходимые допросы свидетелей, и будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия», - цитирует генпрокурора пресс-служба телеканала. По его словам, после этого будет приниматься окончательное решение по этому делу.

Как сообщал УНИАН, 23 января 2009 года народные депутаты из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ярослав КЕНДЗЁР и Игорь СТОЙКО заявили, что имеют данные от свидетелей о том, что В.Чорновил и его водитель Евгений Павлов после столкновения с грузовиком были живы, но их «добило» кастетом неизвестное лицо. Я.КЕНДЗЁР отметил, что судмедэксперты зафиксировали тот факт, что на черепе и В.Чорновола, и Е.Павлова содержатся «линейные четыре удара, которые могли быть сделаны извне… в частности кастетом». По словам Я.КЕНДЗЁРА, установлено, что 25 марта 1999 года в Кировоградской области за В.Чорноволом осуществлялись негласные мероприятия наблюдения, которыми руководил один из высокопоставленных чиновников Департамента ГАИ МВД Украины.

24 января в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что ведомство проводит проверку информации относительно насильственной смерти В.Чорновола и его водителя Е.Павлова после столкновения с грузовиком 25 марта 1999 года.

На минувшей неделе ГПУ заявила о намерении провести эксгумацию тела В.Чорновола.

В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Бориспиль-Золотоноша 25 марта 1999 года.