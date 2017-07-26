Мэра Энергодара объявили в розыск - прокуратура

Городской голова Энергодара Павел Музыка, в отношении которого открыто уголовное производство, объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Отмечается, что местной прокуратурой Энергодара осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины (незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, сопряженное со злоупотреблением служебным положением). 8 июня 2017 года городской голова был уведомлен о подозрении в совершении указанных преступлений.

Вручение уведомления о подозрении происходило непосредственно во время проведения сессии городского совета с целью исключения возможности срыва следственного действия со стороны городского головы и его соратников.

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12 июня 2017 г. следственный судья Энергодарского городского суда вынес постановление о применении к подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства.

13 июля на 10.00 подозреваемый был вызван в Энергодарскую местную прокуратуру для проведения следственных действий. На вызов последний не явился, о причинах неявки не сообщил.

Кроме того, во время допроса соседей подозреваемого установлено, что он по адресу постоянного проживания долгое время не появлялся, во время допроса работников исполнительного комитета Энергодарского городского совета установлено, что мэр Энергодара находится в отпуске и точное местонахождение его неизвестно.

«21.07.2017 г. городской голова Энергодара объявлен в розыск, и 24.07.2017 г. Энергодарской местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей», - информируют в прокуратуре.