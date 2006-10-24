Фрадков предлагает Украине синхронизировать вступление в ВТО

Председатель правительства Российской Федерации Михаил ФРАДКОВ предлагает Украине синхронизацию вступления во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве по окончанию заседания экономического комитета межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин».

«Если это ВТО - то больше обмениваться информацией, я бы прямо сказал, синхронизировать переговорный процесс», - сказал российский премьер.

М.ФРАДКОВ отметил, что стратегическое сотрудничество, существующее между Украиной и Россией, по его мнению, предполагает особое доверие и разделение приоритетов внешней и внутренней политики.