Ляшко заявляет, что суд закрыл дело о совместительстве им должностей

Печерский районный суд Киева закрыл дело о совместительстве должностей лидером фракции «Радикальной партии» Олегом Ляшко. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

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«Я доказал, что не нарушал закон. Дело против меня по обвинению в совмещении закрыто», - отметил Ляшко. Он считает, что дело «рассыпалась из-за отсутствия доказательств».

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Как сообщалось, Ляшко обвиняли якобы в совместительстве депутатских функций с работой в СМИ. Также его обвиняли в предоставлении заведомо ложных показаний.