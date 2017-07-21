Ляшко заявляет, что суд закрыл дело о совместительстве им должностей
15:35, 21 июля 2017Политика
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Ляшко обвиняли якобы в совместительстве депутатских функций с работой в СМИ.
Ляшко считает, что дело «рассыпалась из-за отсутствия доказательств» / Фото facebook.com/O.Liashko
Печерский районный суд Киева закрыл дело о совместительстве должностей лидером фракции «Радикальной партии» Олегом Ляшко. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.
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«Я доказал, что не нарушал закон. Дело против меня по обвинению в совмещении закрыто», - отметил Ляшко. Он считает, что дело «рассыпалась из-за отсутствия доказательств».
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Как сообщалось, Ляшко обвиняли якобы в совместительстве депутатских функций с работой в СМИ. Также его обвиняли в предоставлении заведомо ложных показаний.
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