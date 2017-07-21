Зарплаты работников прокуратуры вырастут на 30-70% - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что заработные платы работников прокуратуры вырастут на 30-70%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время оперативного совещания в прокуратуре Днепропетровской области.

"После решения Верховной Рады, как я и обещал, мы добились решения о достаточно ощутимом повышении заработных плат. Закон (речь идет об изменениях в Госбюджет текущего года - УНИАН) проголосован Верховной Радой и находится сейчас на подписи у председателя Верховной Рады. После этого, очевидно, поступит на подпись к главе государства", - сказал Луценко.

Он выразил мнение, что "с большой долей вероятности этот документ будет подписан".

Говоря о том, какие после этого предусматриваются изменения в доходах представителей прокуратуры, Луценко отметил, что, в частности, региональный прокурор, который сегодня получает от 23 до 33 тыс. грн, будет получать от 27 до 44 тыс. грн.

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Для старшего следователя по особо важным делам, который сегодня имеет 11-17 тыс. грн зарплаты, запланирована зарплата в размере 16-29 тыс. грн, а для старшего следователя - 15,5-28,5 тыс. грн вместо 10,5 -15,5 тыс. грн.

"Тенденция понятна: рост для следователей и прокуроров по максимальной ставке около 70%, рост выплат для административных руководителей - около 30%", - сказал генпрокурор.

Кроме того, касательно местных прокуратур он отметил, что местный руководитель сегодня имеет от 21 до 29 тыс. грн, а будет от 22 до 35 тыс. грн; начальник отдела, который имеет 12,5-17,5 тыс. грн, будет иметь 15,5-26,5 тыс. грн. В то же время прокурор местной прокуратуры, который сегодня имеет от 10 до 14,5 тыс. грн, будет от 14,5 до 20,5 тыс. грн.

"Также рост по максимальной ставке для прокуроров и следователей - 70%, руководства - 25-29%", - добавил Луценко.

Также он отметил, что генеральный прокурор и его заместители получат увеличение зарплаты на 30%.