Россия раздавила мечты Захарченко о "Малороссии" - Newsweek

Вчера главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко объявил о создании новой страны с названием "Малороссия", которая якобы должна заменить нынешнюю Украину.

Но в Москве быстро дистанционировались от этих его слишком амбициозных высказываний. Об этом сегодня пишет издание Newsweek, напоминая, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "личной инициативой" главаря пророссийских боевиков, передает ZN.UA.

При этом представитель Кремля заверил, что Россия поддерживает выполнение Минских соглашений, а объявление о так называемой "Малороссии" им противоречат.

Издание напоминает, что пророссийские боевики с помощью России захватили часть региона на востоке Украины в 2014 году. Но Кремль до сих пор отрицает, что террористы в Донецке и в Луганске подконтрольны России.

Другие российские чиновники тоже поддержали заявление Пескова о "Малороссии", раздавив амбиции Захарченко. В частности, его идею не поддержал представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. В комментарии для российских СМИ он сказал, что не считает, что слова главаря пророссийских боевиков будут иметь "любые законные последствия".

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Издание напоминает, что ранее российская пропаганда и чиновники быстро распространяли все заявления и утверждения пророссийских боевиков. К примеру, Москва быстро распространила выдумки террористов, когда был сбит малайзийский "Боинг 777" на Донбассе. Но в случае заявления о "Малороссии" этого не произошло. В место этого реакция была скептической.

"Идея создания так называемой "Малороссии" пропагандируется блогерами и авторами, приближенными к лидерам "ДНР". Хотя даже там многие не относятся к этому серьезно", - считает российский политолог Алексей Чеснаков, который имеет связи с "серым кардиналом" Кремля Владиславом Сурковым.

По мнению Чеснакова, "через месяц все включительно с авторами идеи забудут о Малороссии".

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе. Позже это подтвердил пресс-секретарь Путина Песков.