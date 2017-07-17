Порошенко начал визит в Грузию (фото)

Президент Украины Петр Порошенко начал государственный визит в Грузию. Об этом говорится в сообщении администрации президента в социальной сети Facebook.

В частности, программой визита предусмотрены встречи главы государства с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

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Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.

Также главы двух государств откроют работу бизнес-форума в Тбилиси.

Вместе с тем, в рамках визита президент Украины также посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с председателем правительства Аджарии Зурабом Патардзе.

Запланировано совместное участие президента Украины и президента Грузии в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.