Добкин пригласил иностранных адвокатов для защиты в своем деле
Добкин также отметил, что заручился поддержкой многих друзей, которые живут за пределами Украины.
Интересы народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина будут представлять иностранные адвокаты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам перед тем, как зайти на допрос в помещение Генеральной прокуратуры Украины.
«Я разговаривал вчера с двумя иностранными адвокатами, и они готовы взяться за это дело. Это европейские адвокаты. Я думаю, что мы попробуем еще привлечь адвокатов из США. Потому что нам нужна американская пресса. Там не знают, что происходит в Украине. Знают только по заявлениям президента, и, возможно, наших дипломатов», - сказал он.
Добкин также отметил, что заручился поддержкой многих друзей, которые живут за пределами Украины. «Я заручился поддержкой многих моих друзей, в том числе, которые не живут в этой стране и которые готовы, в том числе и за свои средства, предоставлять мне помощь. Не лично мне, а тем, кто будет доносить правду», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада вчера, 13 июля, дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.
Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленной сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
Добкин отвергает все обвинения и заверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.