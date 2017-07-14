Добкин прибыл в Генпрокуратуру на допрос

Народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, перед тем, как зайти в здание ГПУ, Добкин сообщил, что взял с собой паспорта.

«У меня один паспорт находится в консульстве на получение британской визы. Я взял документы, которые это подтверждают. Они находятся у адвоката. Я взял все свои паспорта. Даже случайно нашел свой старый паспорт дипломатический, который закончился в 2011 году. Я все равно его беру. Чтобы не говорили, что я чего-то не взял. Я, как и обещал, никуда не прячусь, никуда не сбегаю, готов давать следствию любые данные, которые позволят установить истину в досудебном следствии, затем в суде. Я отдаю паспорта, чтобы не говорили, что я хочу уехать», - сказал Добкин.

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Он также показал журналистам сумку, которую принес с собой, сказав следующее: «Я пришел с сумкой и готов уезжать в СИЗО. Пусть они делают, что хотят. Я этого не боюсь».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада вчера, 13 июля, дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленной сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и заверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города. Вчера Добкин принял с собой «тревожный чемоданчик» в парламент.