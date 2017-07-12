Полиция проводит обыск дома у начальницы управления Львовского горсовета

Работники полиции проводят обыск дома у начальницы управления коммунальной собственности Львовского городского совета Инны Свистун на ул. Тарнавского во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба «Самопомочи».

«Из-за хищения коммунального имущества обыски проходят не только в нашем управлении, а теперь начались еще и у меня дома. Правоохранители даже не впустили меня покормить грудного ребенка. Я не переживаю, что полиция сможет связать меня с аферистами. Но мне странно, почему это делают именно у меня дома, хотя ни Мальковой, ни Сандул, которые завладели коммунальным имуществом, не выдвигают никаких обвинений и даже не беспокоят их обысками. То есть аферистов полиция не трогает», - сказала Zaxid.net Свистун, которая также является председателем фракции партии «Самопомич» во Львовском облсовете.

Читайте такжеКомитет Рады рекомендует избрать аудитора НАБУ из четырех кандидатов, Брауна не поддержали

Как отмечается, в среду, 12 июля следователи ГУ НП и УСБУ во Львовской области пришли с обыском в департамент экономического развития и управления коммунальной собственности Львовского горсовета. Впоследствии стало известно, что обыски проходят из-за масштабной аферы с коммунальной недвижимостью Львова, более известной как «Афера века». Стоит заметить, что об этом преступлении стало известно именно после заявлений Инны Свистун. Львовские СМИ, в том числе и Zaxid.net, называли имена и фамилии людей, непосредственно причастных к этой афере, однако никакой информации о действиях против этих людей со стороны правоохранительных органов не поступало.