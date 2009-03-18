Министр Вовкун всадил 2 миллиона в ремонт собственного кабинета?
У Анны Герман есть платежки
Сегодня рассмотрение законопроекта о ратификации Европейской конвенции о совместном кинематографическом производстве в сессионном зале Верховной Рады закончилось... обвинениями в адрес министра культуры в том, что он отремонтировал собственный кабинет за 2 миллиона гривен.
|Анна Герман
Но на этом поток обвинений не закончился. Среди перечня претензий депутата к министру были и такие: он “постоянно пытается отобрать и приватизировать центр имени Довженко”, незаконно уволить директора этого центра господина Мандрыка. Вспомнила Герман также о не менее регулярных “преследованиях” министром “главы службы Чмиль Анны Павловны”, якобы для того, чтобы расставить покорные себе кадры и делать в сфере (кино – ред.) все, что он хочет.