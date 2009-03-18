Министр Вовкун всадил 2 миллиона в ремонт собственного кабинета?

Сегодня рассмотрение законопроекта о ратификации Европейской конвенции о совместном кинематографическом производстве в сессионном зале Верховной Рады закончилось... обвинениями в адрес министра культуры в том, что он отремонтировал собственный кабинет за 2 миллиона гривен.

По крайней мере так заявила представительница Партии Регионов Анна Герман в конце обсуждения. Регионалка потребовала “конвенцию на министра культуры”, которую, по ее же словам “мы бы ни при каких условиях не поддержали”. Объяснение к этому словесному кульбиту выглядело таким образом: “коллега только что говорил, что не хватает средств на то, чтобы снять кино, и только 5 миллионов гривен в 2009 году выделено на кино. Но 2 миллиона гривен господин министр использовал на ремонт своего кабинета. Если я не права… Если я не права, то господин министр может подать на меня в суд, я готова предъявить ему все платежки, которые поступили за ремонт его кабинета”, цитирует госпожу Герман стенограмма ВР.

Но на этом поток обвинений не закончился. Среди перечня претензий депутата к министру были и такие: он “постоянно пытается отобрать и приватизировать центр имени Довженко”, незаконно уволить директора этого центра господина Мандрыка. Вспомнила Герман также о не менее регулярных “преследованиях” министром “главы службы Чмиль Анны Павловны”, якобы для того, чтобы расставить покорные себе кадры и делать в сфере (кино – ред.) все, что он хочет.