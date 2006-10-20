Ситуацию с Базивым Кучма называет «курам на смех»

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА убежден, что для Украины хорошо, что в структуры власти возвращаются профессионалы.

Так он ответил на вопрос УНИАН о том, как он расценивает возвращение во власть на различные должности людей, которые ассоциировались с его командой.

Л.КУЧМА отметил, что во времена его президентства «работали профессионалы и в правительстве, и в администрации, и на региональном уровне». При этом, по словам Л.КУЧМЫ, он не подбирал людей по партийным спискам: «У меня работали представители всех политических сил и в правительстве, и в администрации».

Возвращение во властные структуры профессионалов он назвал «благом». «То, что возвращаются профессионалы, я думаю, это – благо. Невозможно за 10 лет подготовить где-то в другом месте других людей, они все варились в одном котле. Нужно использовать их опыт», - отметил Л.КУЧМА.

Он также отметил, что нынешний глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА имеет «опыт хороший» и его заместитель Арсений ЯЦЕНЮК тоже имеет опыт работы в «критических ситуациях» еще во времена работы в НБУ в должности и.о. председателя Нацбанка.

Касаясь ситуации с назначением советником В.БАЛОГИ Василия БАЗИВА, которого почти сразу и освободили от этой должности, Л.КУЧМА сказал: «Это курам на смех такая позиция. Его взяли советником к главе Секретариата и сделали из этого потом… Господи, Боже мой. И из какой он политической силы? Сколько он там работал в Администрации (Президента)? Год максимум? Наверное, не больше. То, что он выходил с журналистами на встречу и обнародовал некоторые позиции, в том числе главы государства, он же не свои позиции обнародовал. Перед этим он встречался со мной, и мы обсуждали, что и по какой проблеме нужно сказать. Вот и все», - сказал Л.КУЧМА.

Как сообщал УНИАН, 6 октября глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА назначил В.БАЗИВА на должность своего советника.

В то же время 9 октября В.БАЛОГА освободил его от этой должности. "Ключевым является то, что после консультаций с медиа-экспертами и журналистами, учитывая их бурную и неоднозначную реакцию, Виктор Иванович решил уволить Василия БАЗИВА", сообщила УНИАН пресс-секретарь В.БАЛОГИ Светлана ЗАЛИЩУК относительно причин освобождения.

В.БАЗИВ в 2003-2004 годах работал руководителем Главной аналитической службы администрации Президента Леонида КУЧМЫ.