Первая встреча Трампа и Путина: что покажет расстановка сил? - The Guardian

Об этом пишет Джулиан Боргер в статье "Первая встреча Трампа и Путина: что покажет расстановка сил?", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

На этой неделе в Гамбурге состоится одна из самых странных встреч в современной истории, когда Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в рамках саммита G20.

Это будет их первая встреча в качестве президентов, но, учитывая необычные обстоятельства, связанные с этим событием и их отношениями, неясно, действительно ли эта встреча первая. За последние несколько лет Трамп то утверждал, что он встречался с Путиным, и они "отлично поладили", то он заявлял, что они никогда не виделись.

Расстановку сил между двумя лидерами будут анализировать во всем мире: согласно предположениям, одна сторона способствовала победе другой, которая, как сообщается, находится под следствием по обвинению в сговоре. Слова Трампа и язык тела будут подвергаться самому тщательному анализу на предмет влияния Путина.

Читайте такжеТиллерсон разработал план развития отношений между США и Россией - BuzzFeed

Ожидается, что российский лидер будет настаивать на укреплении позиций Москвы в международных отношениях – в том, что касается интересов государств-лидеров, имеющих приоритет над существующим порядком.

Для человека, которому характерны вспышки гнева и личные нападки, Трамп всегда относился к Путину с деликатностью, и его восхищение российским коллегой никогда не подвергалось сомнению.

Путин был гораздо более осторожным. Он назвал Трампа "колоритным", что американец воспринял как комплимент, хотя это русское слово имеет двойное значение, в том числе, с негативным подтекстом.

"Вы можете быть уверены, что Кремль заблаговременно подготовился к этой встрече, уже готов и полный анализ, и досье на самого Трампа, а также цели, которых хочет достичь Кремль", - говорит Хизер Конли, директор Европейской программы в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Путин приедет на встречу с другими преимуществами. Его контроль над политикой внешней и национальной безопасности не претерпел никаких изменений, в то время как Трамп находится в осаде. Его попытки, смягчить санкции в отношении России, чтобы стимулировать улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой, были заблокированы. Конгресс, тем временем, находится в процессе не только ужесточения санкций, но и борьбы за то, чтобы отнять у Белого дома такие полномочия.

Читайте такжеСенат США доработал законопроект о новых санкциях против России

Сотрудники Совета национальной безопасности также отвергли требования "конечных результатов", которые можно было бы использовать в качестве разменной монеты. С их помощью Трамп мог бы заключить личную сделку такого рода, которыми он хвастался в своем реалити-шоу в течение многих лет.

Трамп хочет, чтобы встреча с Путиным была официальной, но его собственные советники против. Это поможет российскому лидеру достичь одной из его главных целей – нормальности и принятия после аннексии Крыма Россией в 2014 году и военной интервенции на востоке Украины.

На фоне этой неопределенности советник по национальной безопасности Трампа, Герберт Реймонд МакМастер, заявил журналистам на прошлой неделе, что встреча будет неструктурированной и вольной. "Нет конкретного плана. На самом деле, президент будет говорить, о чем захочет", - сказал Макмастер, добавив, что переговоры не будут "отличаться от наших обсуждений с какой-либо другой страной".

Тем не менее, у Кремля есть план, и, несмотря на замечания представителя о том, что россияне "постараются втиснуть" встречу с Трампом в очень плотный график Путина, он считает встречу не менее важной для улучшения двусторонних отношений.

"Я был очень удивлен комментариями генерала МакМастера, и из-за заявленного отсутствия подготовки США к этой важной встрече, и из-за его комментариев о том, что отношения между США и Россией не отличаются от отношений с какой-либо другой страной", - сказал Конли.

Максим Сучков, член Российского Совета по международным делам, сказал, что эксперты в области внешней политики были приглашены министерством иностранных дел еще в марте, чтобы провести "мозговой штурм" в отношении того, что Москва должна предлагать и просить.

Сучков сказал, что российские дипломаты размышляли об отношениях "четырьмя большими категориями", в том числе в таких вопросах, как Украина и Сирия, создание военных каналов связи и экономические отношения. Самая большая и нечеткая из всех категорий касается границ международного порядка, и в частности того, в "каком мире США и Россия хотят жить мирно".

В пятницу в своем выступлении министр иностранных дел России Сергей Лавров кратко описал, как мог бы выглядеть такой новый порядок: вместо Запада, стремящегося навязать "псевдолиберальные ценности" по всему миру, будет баланс национальных интересов основных государств", - сказал он.

Повторив один из пунктов кампании Трампа, Лавров назвал НАТО "неспособным обеспечить надлежащий ответ растущей основной угрозе современности, которой является терроризм". Москва настойчиво повторяет, что НАТО следует сократить, а США и Россия должны сотрудничать в борьбе с терроризмом.

"Я исхожу из того, что Путин и Трамп понимают свои национальные интересы", - сказал Лавров московской аудитории. "Они хотят преодолеть нынешнюю аномалию и начать переговоры по конкретным вопросам, которые затрагивают двусторонние отношения, в том числе деловые интересы и решение международных проблем".

Читайте такжеPolitico: Долгожданная встреча Трампа и Путина вызывает беспокойство

Генри Киссинджер, который был гостем Трампа в Белом доме, находился в зале во время выступления Лаврова. Российский министр иностранных дел хвалил его за то, что он следовал принципу баланса сил, когда определял внешнюю политику США во время холодной войны.

Сучков сказал, что немедленным требованием Москвы станет возвращение двух российских дипломатических зданий в штате Мэриленд и Нью-Йорк, откуда российские официальные лица были изгнаны администрацией Обамы в декабре в ответ на вмешательство Кремля в предвыборную кампанию.

Белый дом во главе с Трампом изучал возможность передачи вилл, возможно, без дипломатического иммунитета, но этот вопрос политически опасен для Вашингтона, когда город охвачен расследованиями в отношении России.

Однако, за пределами Овального кабинета существует укоренившаяся оппозиция к любому ослаблению санкций, что подразумевало бы принятие аннексии Россией Крыма и ее военного вмешательства в восточную Украину, ранее скрытую операцию, которую Лавров впервые официально признал в своей речи в Москве в пятницу.

Сенат США проголосовал, 98 к 2, за усиление санкций в отношении России. Ожидается, что Палата представителей проголосует за эти меры в ближайшие дни после встречи Трампа и Путина. Любые односторонние действия Трампа в Гамбурге, по ослаблению давления на Москву, могут вызвать реакцию в Вашингтоне.

Неважно, обнаружат, что президент и его соратники были в прямом сговоре с Москвой, или нет, нет сомнений в том, что Трамп предлагал более мягкие, менее субъективные отношения с Россией. Также мало кто сомневается в том, что Путин действительно приказал своим разведывательным службам повлиять на выборы в пользу Трампа.

В Гамбурге, на встрече тет-а-тет с президентом США, скованным ограничениями, российский лидер попытается извлечь любую выгоду из этих инвестиций.

Трамп о Путине

За последние несколько лет Дональд Трамп говорил, иногда пылко, о Владимире Путине более 80 раз. Путин был гораздо более сдержанным, он упоминал Трампа всего несколько раз.

"Как вы думаете, Путин посетит конкурс "Мисс Вселенная" в ноябре в Москве, если так, станет ли он моим новым лучшим другом?" - Июнь 2013 года.

"У меня действительно с ним отношения". - Ноябрь 2013 года.

"Когда я приехал в Россию с конкурсом "Мисс Вселенная", [Путин] связался со мной и был таким любезным". – Февраль 2014 года.

«Он не мог быть более любезным. Он был таким приятным, и все прочее. Но нужно отдать ему должное, то, что он делает для этой страны с точки зрения мирового престижа, это очень сильно". - Апрель 2014 года.

Читайте также"Это критически важно": американский режиссер рассказал, почему перешел на сторону Путина в своем фильме

"Я владею "Мисс Вселенная", я был в России, недавно был в Москве, и говорил, косвенно и напрямую, с президентом Путиным, который вряд ли мог бы быть более вежливым, и у нас был огромный успех". - Май 2014 года.

"Путин более приятный человек, чем я". - Сентябрь 2015 года.

"Я скажу вам, что, как по мне, с точки зрения лидерства, [Путин] получает пятерку, а наш президент справляется хуже". - Сентябрь 2015 года.

"Да [мы встречались], давным-давно. Мы отлично поладили, кстати". - Октябрь 2015 года.

"Я думаю, что лучшее, что у нас есть, это то, что мы были в "60 Минутах" (ток-шоу) вместе, и у нас были фантастические рейтинги. Одно из лучших шоу за долгое время ... Итак, мы были компаньонами". - Октябрь 2015 года.

"У меня нет никаких отношений с ним, кроме того, что он назвал меня гением". - Февраль 2016 года.

"Я никогда не встречался с Путиным. Я не знаю, кто такой Путин. Он сказал одну приятную вещь обо мне. Он сказал, что я гений. Я поблагодарил газету, вот и все. Я никогда не встречал Путина". - Июль 2016 года.

"Убийц много... Вы думаете, наша страна настолько невинна? Думаете, наша страна настолько невинна?" - Февраль 2017 года.

"И я могу сказать вам, говоря сам за себя, у меня нет ничего в России. У меня нет кредитов в России. У меня нет сделок в России. Президент Путин позвонил мне и очень красиво поздравил с победой на выборах". - Февраль 2017 года.

Путин о Трампе

"Он очень колоритный и талантливый человек, не сомневаюсь в этом ... он является абсолютным лидером президентской гонки, как мы видим сегодня. Он говорит, что хочет перейти на другой уровень отношений, на более глубокий уровень отношений с Россией. Как мы не можем не приветствовать это? Конечно, мы приветствуем это". - Декабрь 2015 года.

"Я только сказал, что он яркий человек. Разве он не яркий? Так и есть. Я больше ничего не говорил о нем". - Июнь 2016 года.