События недели: версия читателей УНИАН – на Украине испытали кибероружие, в Киеве взорвали полковника ГУР, а в зоне АТО с боем взяли нового "отпускника"

На этой неделе Украина подверглась самой масштабной хакерской атаке за все годы независимости. Вирус под названием Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем путем шифрования всех данных на жестком диске, атаковал украинские банки, энергокомпании, государственные порталы, сайты СМИ и множество других крупных предприятий. Атака была настолько масштабной, что ее последствия ощутили на себе сотни тысяч украинцев, поскольку оказалась заблокирована работа ряда крупнейших сетей АЗС, отделений «Новой почты» и десятков банков.

Позже стали поступать сообщения, что вирус атаковал и другие страны. Пострадали Россия, Германия, Польша, Греция и ряд других стран в Европе. Затронул вирус, правда в намного меньшей степени, и страны Азии. Но, стоит отметить, что основной удар пришелся все же по Украине - 75% случаев заражений от всего количества в мире.

Объясняется это довольно просто. Как стало известно, распространялся вирус двумя основными путями.

Первый – это обыкновенная спам-рассылка на почту с неизвестного адреса с «левой» ссылкой. При открытии письма и открытии вложенного файла компьютер пользователя заражался сам и становился активным, заражая локальную сеть. В успешности продвижения вируса этим путем виноваты сами пользователи, поскольку компьютерная грамотность украинцев, мягко говоря, хромает. Зачастую, украинцы на своих компьютерах открывают, загружают и устанавливают все подряд, особо не задумываясь о последствиях.

Второй путь – это программа для отчетности и документооборота M.E.Doc, которая, по сути, установлена на всех бухгалтерских компьютерах в корпоративном секторе. Здесь история более интересная. Эта программа имеет встроенную функцию обновления, а хакерская атака началась после очередного обновления, в которое уже был вшит вирус. Об этом сообщили в департаменте Киберполиции, позже это подтвердилось сообщением в блоге компании Microsoft, сообщившем об обнаружении доказательств, что несколько активных заражений начались с процесса обновления M.E.Doc. В свою очередь, сама компания отрицает свою причастность к атаке, отмечая, что также подверглась заражению. Так это или нет – не знаю, пусть разбираются специалисты, но то, что именно Украина стала отправной точной для последующего распространения вируса по всему миру, можно утверждать наверняка.

Самое интересное во всей этой истории даже не то, что представители наших властей от Геращенко до Турчинова, по своему обыкновению, стали обвинять во всех грехах Россию и ее кибервойска. А то, что Украина в этот раз столкнулась с применением настоящего кибероружия.

По словам Главы Глобальной программы ООН по киберпреступности Нила Уолша, несмотря на то, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов этой глобальной кибератаки, можно уверенно утверждать, что действия нападающих были направлены отнюдь не на вымогательство денег.

Он сообщил, что программное обеспечение, использованное во время атаки на этой неделе, было значительно сложнее, чем то, которое применялось в предыдущих атаках с применением вируса WannaCry. Но инициаторы новой атаки не опытны в вопросе сбора выкупа от жертв в обмен на разблокирование их компьютеров, утверждает Уолш. Это, по его словам, позволило 28 июня заблокировать учетную запись и сделать невозможным получение денег.

«Это может быть любой: от какого-то парня, который сидит в подвале, до национального государства», - сказал глава Глобальной программы ООН по киберпреступности.

Но еще интереснее становится, если почитать зарубежную прессу. В частности, New York Times пишет, что код, использованный при разработке этого вируса, был ранее украден у Агентства национальной безопасности США, которое якобы занимается разработкой американского кибероружия. По информации NYT, эти инструменты для кибервойны были ранее выкрадены у АНБ группой хакеров, которые называют себя «Shadow Brokers». Хакеры обнародовали и выставили их на продажу в апреле. В итоге, разработки американских спецслужб попали на черный рынок, где впоследствии могли быть приобретены и модернизированы плохими ребятами хоть из России, хоть из КНДР.

«Оболочка, которая требовала у пользователей выкуп за файлы, была лишь дымовой завесой, за которой была скрыта более агрессивная цель - уничтожить компьютеры жертв полностью. Если в WannaCry был встроен предохранитель, который затем обнаружили и использовали для нейтрализации вируса, в Petya, примененного против Украины, не было такого механизма. Более того, злоумышленники позаботились, чтобы обновления, которые должны были бы защитить компьютеры от вируса, не сработали», - пишет New York Times.

Об этом же пишет и популярный в среде специалистов по IT-безопасности канал в Телеграм «Сайберсекьюрити и Ко». В сообщениях речь идет о том, что вирус Петя - это не шифрующий данные вымогатель, а настоящая деструктивная программа уничтожения данных. И атака изначально проводилась с конкретной поставленной целью — Украина, ее финансовый, энергетический сектор и госаппарат.

В общем, если это правда, то мы с вами стали свидетелями обкатки очередной технологии для кибервойны. Организаторы атаки наверняка уже проанализировали все результаты и будут «допиливать» свой продукт. Так что стоит готовиться к тому, что, через какое-то время, либо мы, либо еще какая-то страна, а, может, и весь мир, могут столкнуться с еще более изощренной и опасной атакой.

Боюсь только, что и к ней мы будем готовы точно также, как и к этой. Учтите, что у нас во время атаки лег как сайт Киберполиции, так и сайт Госагентства по вопросам электронного правительства, и, как говорится, «запомните этот твит».

На этой неделе также произошел очередной громкий теракт в Киеве – в Соломенском районе взорвался автомобиль. По первым сообщениям было ничего непонятно, кроме того, что водитель погиб. Однако позже выяснилось, что под машину была заложена мощная магнитная мина, мощность взрыва была такова, что автомобиль разорвало на куски, его части разлетелись в радиусе ста метров, а погибший водитель оказался ни много, ни мало, а целым полковником Главного управления разведки Минобороны.

Официально полковник Максим Шаповал был начальником резерва ГУР Минобороны, однако впоследствии появилась информация, что он работал под прикрытием, а на самом деле был командиром спецподразделения глубинной разведки и обеспечивал доказательства причастности России к вооруженной агрессии против Украины. По данным источников СМИ в правоохранительных органах, Шаповал непосредственно принимал участие не только в планировании, но и в проведении разведывательных рейдов в глубокий тыл оккупированных территорий.

«Это благодаря ему Украина обосновала свою позицию в Гааге о причастности России к вооруженной агрессии, а перед этим предоставила такие задокументированные факты по дипломатическим каналам и по каналам обмена разведывательной информацией с разведывательными органами союзников», - рассказал источник, добавив, что отдельные разведывательные операции касались своевременного оповещения о разворачивании российской артиллерии, в том числе, дальнобойной, что значительно снижало потери среди украинских военных и мирного населения.

Также в СМИ сообщалось, что Максим Шаповал занимался охраной убитого депутата Госдумы РФ Вороненкова, расстрелянного ранее в центре Киева. Охранник Вороненкова, который сам был ранен, но при этом успел застрелить нападавшего, был рекомендован именно погибшим полковником.

Взрыв был квалифицирован как теракт, а основной версией следствия является российский след. По словам главного военного прокурора Матиоса, террористический акт был выполнен высокими специалистами, на данный момент, идет «мощная следственная работа».

Также сообщается, что почерк убийц - такой же, как при взрыве журналиста Павла Шеремета в Киеве и при взрыве заместителя начальника управления контрразведки СБУ Донецкой области Александра Хараберюша в Мариуполе. По словам Турчинова, есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб.

С этим, конечно, не согласиться сложно. Но вопрос о том, почему российская агентура шастает по Украине и взрывает-расстреливает всех, кого захочет, снова висит в воздухе. Погибший Максим Шаповал не был рядовым контрразведчиком, он всегда менял машины, практически никогда не ездил один, не был публичным человеком и нигде не светился. Для того, чтобы подготовить и осуществить такую операцию, необходимо долгое планирование, отслеживание его маршрутов передвижения и т.д. Почему все это проходит под носом у наших спецслужб и остается не замеченным – не знаю.

Еще одним событием, не прошедшим незамеченным для наших читателей, стало пленение очередных российских «отпускников», заблудившихся с оружием на необъятных просторах РФ и «по ошибке» попавших в Украину.

Как сообщил пресс-центр штаба АТО, украинские военные с боем обезвредили ДРГ противника в районе села Желобок, где, в последнее время, сохраняется напряженная обстановка. Отмечается, что четверых боевиков задержали, а еще двоих - командира и одного из диверсантов, которые оказали сопротивление, - ликвидировали.

Оказалось, что разведывательной группой, которую обезвредили бойцы 93-й бригады, руководил кадровый российский офицер капитан Александр Щербак, который, кроме того, исполнял обязанности инструктора разведроты в военных формированиях «ЛНР». Среди задержанных был обнаружен еще один представитель России - Виктор Агеев, которого занесло в Украину аж из Алтайского края.

Как стало известно от двух бывших сослуживцев Виктора Агеева, он в 2015-2016 годах проходил срочную службу в воинской части, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. Уволился летом, а потом пошел служить по контракту в военную разведку.

В Минобороны РФ от него, как и от всех других «ихтамнетов» раньше, предсказуемо открестились: мол, Агеев действительно служил в Вооруженных силах РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не поступал.

Однако тот факт, что Минобороны РФ снова безбожно лжет, и Агеев является не добровольным искателем приключений или простым защитником «русского мира», а действующим военным, подтвердила его мама, заявившая, ее сын все еще находится на службе в ВС РФ. По ее словам, после прохождения срочной службы в армии, ее сын поступил на контрактную службу и 18 марта 2017 года отбыл в воинскую часть, находящуюся в городе Батайске Ростовской области. Отсюда он ей еженедельно звонил, а 5 мая этого года прислал копию приказа от 4 мая о присуждении ему звания ефрейтора.

В общем, очередное доказательство того, что на Донбассе против украинцев воюют не простые шахтеры и трактористы, а кадровые российские военные, налицо.

На этом фоне наши читатели пропустили интересную новость о результатах социологического опроса, согласно которому, оказывается, украинцы выступают против как легализации рынка оружия, так и легализации проституции.

Против продажи оружия выступили 77% опрошенных, против легализации предоставления сексуальных услуг – целых 79%. Очень печальный факт, свидетельствующий, что наше общество до сих пор пребывает в абсолютной дремучести и до просвещенной Европы нам еще очень далеко.

Еще одной довольно важной новостью, обделенной вниманием наших читателей, стало сообщение о том, что в отдельных областях в Украине наконец-то задумались о борьбе с «убийцами дорог» - крупнотоннажными фурами, которые колесят по и так убитым в хлам трассам с диким перегрузом, разбивая полотно до основания.

Эта проблема на самом деле очень актуальна, особенно, в такую жару, когда на отдельных участках дорог асфальт становится как пластилин, а перегруженные автомобили выбивают на них глубокую колею. Журналисты как-то в порядке эксперимента поставили на выезде из одного песчаного карьера весы. Так что бы вы думали? Вместо допустимых 24 тонн, машины весили 55-60 тонн. А вы после этого ругаете «Укравтодор»!

Так вот, скоро эта лавочка для большегрузных зерновозов и других монстров прикроется. По крайне мере, в Днепре, где со следующего года все грузовики при въезде в город будут взвешивать.

По словам заммэра Днепра, в ближайшее время специальные весы, которые в будущем будут автоматически замерять массу проезжающего транспорта, вот-вот будут спроектированы, а в следующем году смонтированы на пяти въездах в город. В случае превышения допустимого веса, фото грузовика и номерного знака будут передаваться патрульной полиции и «УкрТрансБезпеке», после чего авто будет загоняться в отстойник, а владельцу - выписываться штраф. Прекрасное начинание, главное, чтобы оно не осталось только обещанием.

Напоследок, расскажу забавную историю из мира курьезов. В Китае 80-летняя бабулька чуть не угробила себя и еще 150 человек, бросив во время посадки в самолет несколько монет в двигатель лайнера. Трагедии удалось избежать благодаря бдительным сотрудникам аэропорта, которые заметили, что старушка что-то бросает в сторону двигателя. В итоге, рейс был задержан, а двигатель вскрыт и вычищен. Бабушка свой поступок объяснила тем, что молилась о том, чтобы полет прошел без проблем, и поэтому бросила в двигатель несколько монет «на удачу». Что здесь сказать? Ее попутчикам повезло, что старушка действительно оказалась удачливой, и ее молитвы «услышали» компетентные сотрудники аэропорта, не допустившие возможной трагедии.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН