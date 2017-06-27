В Китае старушка задержала рейс на 5 часов, бросив на удачу монеты в двигатель самолета (фото)

Внутренний рейс из Шанхая в Гуанчжоу (КНР) задержали из-за пожилой пассажирки, которая бросила несколько монет в двигатель самолета.

Техникам пришлось вскрыть мотор, полностью проверить его и вычистить, сообщает во вторник, 27 июня.

150 пассажиров, находящихся на борту, были выведены работниками службы безопасности.

Как уточняет в Facebook издание People's Daily China, 80-летняя женщина попросила у сотрудников авиакомпании China Southern Airlines инвалидную коляску, так как не могла передвигаться самостоятельно.

Она направлялась к трапу в сопровождении родственников, когда сотрудники аэропорта заметили, что старушка бросила в двигатель монеты.

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Позже пенсионерка объяснила свой поступок тем, что молилась о том, чтобы полет прошел без проблем.

Через три с половиной часа ремонт двигателя был завершен. Самолет вылетел более чем на пять часов позже запланированного. Полицейские продолжают расследовать случившееся, но они исключили какую-либо криминальную подоплеку в действиях пожилой женщины.