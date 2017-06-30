Представление на Добкина могут рассмотреть на следующей пленарной неделе

Представление на народного депутата Украины Михаила Добкина поступило в регламентный комитет ВР и может быть рассмотрено на следующей пленарной неделе (10-14 июля)

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзеник.

«В комитет поступили все шесть представлений в комитет. По пяти фигурантам-народным депутатам Украины, уже спланированы заседания комитета на следующей неделе - с понедельника по пятницу. Что касается последнего шестого представления, то из чисто технических и регламентных соображений рассмотреть его на следующей неделе - на неделе работы в комитетах не представляется возможным, но совершенно не исключено, что вопрос о представлении в отношении народного депутата Добкина может быть рассмотрен комитетом через неделю - на следующей неделе работы в пленарном режиме», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган ожидает рассмотрения комитетом ВР представления на Добкина 3-7 июля.

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По данным генпрокурора, в действиях Добкина усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Сарган на своей странице в Facebook отметила, что «в результате противоправных действий Добкина, совершенных им по предварительному сговору группой лиц, из собственности территориальной общины города Харькова незаконно выбыли земельные участки общей площадью 61,2244 га, чем территориальной общине. Харькова нанесен ущерб в размере 178 млн 624 тыс. 598 грн, что является тяжкими последствиями.