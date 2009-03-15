В Тернопольской области идут выборы

Сегодня проходят выборы в Тернопольский областной совет.

Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель областной Территориальной избирательной комиссии Наталия ЧУЙКО, в Тернопольской области своевременно открылись все избирательные участки.

По ее словам, все 1163 участка открылись в 7.00, и жители всей области могут голосовать за кандидатов в Тернопольский областной совет. Н.ЧУЙКО также сообщила, что у нее нет информации о том, что на каких-то участках возникли проблемы в связи с отзывом БЮТ своих представителей. “Раз все участки работают, то, очевидно, таких проблем нет. По крайней мере, такая информация не поступала”, – сказала Н.ЧУЙКО.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета, назначенных на 15 марта.

ВО «Свобода» обжаловала это решение, и 11 марта Окружной административный суд Тернопольской области обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

В свою очередь БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решение Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет.

14 марта Львовский апелляционный суд обязал Тернопольскую территориальную избирательную комиссию провести внеочередные выборы в Тернопольский областной совет 15 марта.