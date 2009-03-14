Будут ли выборы в Тернопольский облсовет - суд до сих пор раздумывает

Во Львовском апелляционном административном суде сегодня с 11.00 продолжается судебное заседание относительно рассмотрения жалобы БЮТ на постановление Окружного административного суда Тернопольской области, которым ТИК обязали 15 марта провести выборы в Тернопольский облсовет.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Львовского апелляционного административного суда Ольга ДАВИД, «заседание еще продолжается и решение будет принято не раньше, чем через несколько часов».

Как сообщалось, 3 марта Верховная Рада отменила внеочередные выборы Тернопольского областного совета, назначенные на 15 марта.

Однако ВО “Свобода” обжаловала это решение, и 11 марта Окружной административный суд Тернопольской области обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

В свою очередь БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решение Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении избирательного процесса.