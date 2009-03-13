Янукович хочет одновременных президентских и парламентских выборов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за одновременные президентские и парламентские выборы как можно скорее, об этом лидер ПР заявил в интервью телеканалу "Интер".

"Мы предлагаем такой путь изменения всей системы нынешней власти: изменение избирательного законодательства, изменения в Конституцию и после этого – одновременное проведение президентских и парламентских выборов. И чем скорее – тем лучше", – сказал В.ЯНУКОВИЧ.