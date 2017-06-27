Сеть Государственной фискальной службы подверглась мощной хакерской атаке

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) зафиксировала мощную хакерскую атаку на свою компьютерную сеть, но в настоящий момент некритичные элементы сети отключены.

Как сообщила представитель пресс-службы ГФС в соцсети Facebook, таможенное оформление работает в штатном режиме, однако прием электронных документов, включая отчетность и налоговые накладные, временно приостановлен с 18:00.

«Все электронные документы, поступившие в ГФС к 18:00, будут обработаны днем принятия. В отдельных случаях может наблюдаться незначительное снижение скорости обработки информации», - отмечается в сообщении.

В то же время представитель ГФС отметила, что работа отделений банков в пунктах пропуска на государственной границе заблокирована, но по договоренности с «Укргазбанком» как уполномоченным банком на проведение таможенных расчетов прием платежей будет проводиться в автономном режиме.

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«Сейчас ситуация с работой компьютерной сети ГФС контролируется, принимаются меры для полной нейтрализации вмешательства», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Следом за «Ощадбанком», который сообщил об ограничении функционала услуг своим клиентам в связи с произошедшими хакерскими атаками, действиям хакеров подверглись банки «Пивденный», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» и государственный «Укргазбанк».

В то же время государственный «Укрэксимбанк» и национализированный «ПриватБанк» сообщили, что их системы не подвергались хакерской атаке.