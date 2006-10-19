Кушнарев сделал реверанс перед Ющенко

Заместитель руководителя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ считает, что кандидатуры на вакантные должности в правительстве должен предложить Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Е.КУШНАРЁВ сказал, что считает целесообразным предложить Президенту заполнить вакантные должности в правительстве. По его мнению, это бы улучшило сотрудничество антикризисной коалиции с Президентом и позволило почувствовать общую ответственность. «Именно этого не хватает сегодня государству. Очень увлеклись распределением власти в государстве и это несет в себе опасность», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

В случае, если Президент откажется, Партия регионов способна быстро заполнить вакантные должности и не только за счет антикризисной коалиции, сказал Е.КУШНАРЁВ. «У нас очень мощный кадровый потенциал в регионах», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

Министрами по квоте “Нашей Украины” являются Игорь ЛИХОВЫЙ (министр культуры); Юрий ПОЛЯЧЕНКО (министр здравоохранения); Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта); Роман ЗВАРИЧ (министр юстиции).

Сегодня эти четыре министра должны объявить о своем решении.

В.ЮЩЕНКО вчера высказал мнение, что министры, которые прошли в правительство по квоте «Нашей Украины», должны выполнить волю своей партии.

В то же время министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, которые работают по квоте Президента, и внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО останутся в своих должностях.

Ю.ЛУЦЕНКО назначен в Кабмин по договоренности между В.ЮЩЕНКО и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.