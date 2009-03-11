Криль думает, что суд научит Тимошенко не следовать традициям КПСС

Лидер партии «Единый Центр», народный депутат Игорь КРИЛЬ приветствует решение суда о возобновлении проведения выборов в Тернопольский областной совет, назначенных на 15 марта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, переданном агентству УНИАН.

«Страна не будет жить по праву ТИМОШЕНКО и ПОРТНОВА», - заявил И.КРИЛЬ, добавив, что «отменять выборы только по той причине, что ты боишься их проиграть – это путь к тоталитаризму».

По его словам, «БЮТ и Партия регионов хотели в лучших традициях КПСС лишить людей права выбора. За такой логикой, следующим их шагом могла быть отмена процедуры выборов вообще и введение назначения «народных представителей», как это было в СССР времен военного коммунизма».

«После выборов для БЮТ в Тернопольской области ничего не изменится. Они как не решали проблемы области, имея большинство и развалив облсовет, так и не будут решать, потеряв власть», - отметил лидер «Единого Центра». – «Однако перемены могут наступить для жителей Тернопольской области, которые наконец будут иметь шанс избрать дееспособный областной совет».

«Это решение суда должно стать уроком для наших политиков», - отметил И.КРИЛЬ. Он добавил, что закон и право граждан на выбор должны стоять выше политической целесообразности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Окружной административный суд Тернопольской области удовлетворил иск областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» о признании противоправным и отмене решения Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии о прекращении избирательного процесса и обязал ТИК провести выборы в Тернопольский областной совет 15 марта 2009 года.

18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

Позже в ВР был зарегистрирован проект постановления, одним из авторов которого является лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, “О признании утратившим действие Постановления Верховной Рады "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета".

Оппоненты Блока Юлии Тимошенко заявляли, что БЮТ стремится отменить выборы в облсовет, потому что боится поражения.

3 марта 2009 года Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета. За принятие соответствующего постановления проголосовали 292 депутата из 420, зарегистрированного в сессионном зале. В частности, "за" голосовали 147 депутатов от Партии регионов, 141 депутат от БЮТ и 4 от НУНС.

4 марта “Свобода” подала исковое заявление в суд об обжаловании этого постановления ВР.