МВФ отказался говорить, было ли требование "урезать" число пенсионеров

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР и исполняющий обязанности директора Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Пабло СААВЕДРО считают, что Украина в среднесрочной перспективе должна осуществить пенсионную реформу в связи с критическим старением населения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение М.АЛЬЕР и П.СААВЕДРО высказали сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Решение вопроса пенсионной реформы – этот вопрос будет чрезвычайно актуальным для Украины в среднесрочной перспективе. Необходимо продолжать работу в этом направлении, и сейчас как раз эксперты МВФ и Всемирного банка сосредоточили свои усилия на поисках путей реформирования системы», - сказал М.АЛЬЕР.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора Всемирного банка отметил, что демографический профиль Украины является одним из самых плохих в Европе.

«Проблема старения нации характерна и для других стран, в частности, для Польши и других стран Восточной Европы, но вопрос в том, что эти страны пенсионную реформу осуществили уже давно – в 90-х годах или в самом начале двухтысячных, потому что они понимали, что их демографических профиль ухудшается и с этим нужно что-то делать. Мне кажется, что относительно старения населения Украина имеет самый плохой демографический профиль в Европе, поэтому все это усиливает фискальное давление», - сказал П.СААВЕДРО.

Представитель Всемирного банка подчеркнул, что пенсионная реформа должна осуществляться постепенно. «Все изменения, которые будут осуществляться, будут растянуты на более длительный период времени. Есть пути и меры, с помощью которых можно осуществить пенсионную реформу таким образом, чтобы она не отразилась негативно на самых бедных слоях пенсионеров», - считает П.СААВЕДРО.

Между тем, постоянный представитель МВФ в Украине М.АЛЬЕР не ответил на вопрос, требовал ли фонд от Украины увеличения пенсионного возраста.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ признал, что пенсионная реформа в Украине должна произойти в среднесрочной перспективе при обязательном сопровождении значительных изменений национального законодательства. «Но есть и второй аспект этого вопроса: шаги, которые должны быть осуществлены для усиления состояния Пенсионного фонда, и эти шаги могут быть приняты как на законодательном уровне, так и в рамках полномочий Кабинета министров», - сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что сегодня на заседании правительство намерено рассмотреть вопросы об усилении Пенсионного фонда.