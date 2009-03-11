Тимошенко успокоила Банковую: без истерик

НАК «Нафтогаз Украины» будет полностью и своевременно рассчитываться за весь покупаемый у ОАО «Газпром» газ в течение всего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что газ, полученный в феврале, оплачен в полном объеме, и есть все основания ожидать своевременных расчетов с «Газпромом» до конца текущего года.

«Все балансовые оценки работы НАК «Нафтогаз Украины» свидетельствуют о том, что «Нафтогаз» весь год будет рассчитываться вовремя, в полном объеме, и стабильности украинского газового рынка, а также поставкам газа через Украину в Европу абсолютно ничего не угрожает. Я хотела бы, чтобы мы сняли все политические наслоения и реально смотрели на факты, а не жили истериками и политическими провокациями», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 марта т.г. уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что появление долговых претензий России к Украине заложено в сути газовых контрактов. По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, контракты, подписанные 19 января 2009 года, не упростили, а наоборот – усложнили отношения в газовой сфере с российской стороной: теперь для урегулирования текущих вопросов необходимы ежемесячные переговоры, тогда как за все предыдущие годы такие переговоры проводились лишь раз в году. «Недавние заявления российского руководства свидетельствуют о том, что теперь в конце каждого месяца существует угроза прекращения поставок и транзита природного газа по одностороннему решению российской стороны», – считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он прогнозирует, что дальнейшее промедление руководства правительства Украины с официальным и прозрачным урегулированием контрактных обязательств относительно проплаты за фактически импортированный газ создает реальную угрозу появления в конце этого года серьезных долговых претензий к украинской стороне со стороны российской.

«Эти претензии могут быть использованы, в частности, как дополнительный мощный рычаг внешнего политического давления на Украину в предвыборный период», – заметил уполномоченный Президента.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" должен заплатить 14,4 млрд. долл.

В 20-х числах февраля "Нафтогаз" известил "Газпром" о возможном ухудшении расчетов из-за роста задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики в размере 552 млн. долл.

5 марта премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия приостановит поставки газа в Украину, а возможно, и европейским потребителям, если 7 марта не будет проведена оплата за поставленный газ.

В тот же день, 5 марта, НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчитался с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале 2009 года российский газ. Сумма составляла около 360 млн. долл.